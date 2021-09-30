Политолог Сатановский объяснил, в связи с чем при потеплении Европа не спасется от газа дороже 1000 долларов

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 сентября 2021, 15:14 Источник: Экономика сегодня

pixabay.com

Европейским странам газ нужен не только в холодное время года, но и в теплое. Политолог Евгений Сатановский связал это с высокой потребностью в электроэнергии.

К росту цен на спотовый газ подталкивают такие факторы, как переориентирование экспорта СПГ на Азию, низкие запасы в хранилищах Европы, ограничение предложения при высоком спросе. По словам политолога, наблюдаемые на европейской территории энергетические проблемы не ограничиваются отопительным сезоном.

Сатановский подчеркнул, что летом электричество нужно для того, чтобы работали холодильники, кондиционеры и прочие приборы. К дефициту голубого топлива в хранилищах Европы привела жара летом нынешнего года.

“Холодно-то холодно, а летом, например, еще и жарко. Резко континентальный климат – дело такое. Тоже электричество требуется, а топить нечем”, - добавил политолог.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости