Беспрецедентный топливный кризис в Британии может стать предвестником мировой энергетической катастрофы

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30 сентября 2021, 13:57

Фото: pixabay

Правительство Великобритании планирует привлечь армию для доставки бензина на АЗС. Дефицит бензина был вызван нехваткой водителей бензовозов. Как сообщил Министр энергетики Кваси Квартенг, в королевстве проблем с топливом нет, но его некому доставлять на заправки.

На бензоколонках в крупных городах, которые еще работали, появились огромные очереди, а заправки стали вовсе закрываться из-за отсутствия бензина и дизельного топлива. Об этом стало известно из сообщений журналистов международного агентства новостей Рейтер.

Нехватка водителей грузовиков после выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit), усугубленная перепроверкой водительских прав во время карантинных мер, – все это привело к проблемам с поставками, а также увеличению вероятности дефицита товаров и повышению цен.

«Я не могу в это поверить - это безумие»,- сказал Дэвид Скейд, 33-летний водитель, потративший несколько часов на поиски топлива в Лондоне. - Они продолжают утверждать, что дефицита нет, но я полагаю, что сейчас все в панике».

«Похоже, были правы те аналитики, которые предсказывали начало «сырьевого суперцикла». Цены на энергоносители в Европе, да и по всему миру, бьют рекорды, а «постковидная» экономика, отличающаяся пониженной устойчивостью, повышенной восприимчивостью к разного рода шокам, разрывом привычных логистических цепочек, понемногу начинает демонстрировать признаки скатывания в неуправляемость, по крайней мере, локально»,- констатировал Игорь Диденко, член Международного союза экономистов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Тем не менее, британские чиновники настроены позитивно. Министр транспорта Соединённого Королевства Грант Шаппс указал, что признаки положительной динамики ситуации по мере пополнения запасов все же имеются, однако очереди не исчезнут быстро.

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