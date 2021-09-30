Эксперты включили Челябинск в пятерку лучших городов для развития малого бизнеса

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30 сентября 2021, 13:09 Татьяна Михайлова Источник: ПРО ЭКОНОМИКУ 74

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В топе рейтинга также оказались Москва, Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург.

Согласно рейтингу КБ «Стрелка», Челябинск занимает пятую строчку среди крупных городов России по условиям для развития малого и среднего предпринимательства. Исследователи отметили, что в южноуральской столице благоприятные условия для развития бизнеса.

Аналитики КБ «Стрелка» отмечают, что на развитие малого и среднего предпринимательства влияет диверсификация экономики города, развитие креативных отраслей, качество городской среды и транспорта. Также исследователи пришли к выводу, что индивидуальные предприниматели в основном занимаются розничной торговлей одежды, а юридические лица, относящиеся к МСП, чаще заняты в строительстве зданий.

Как отмечает телеграм-канал «Про экономику 74», в Челябинской области действует комплексные меры, способствующие улучшению делового климата. Например, предоставляются налоговые льготы. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» работает центр «Мой бизнес». В нем южноуральские бизнесмены могут получить финансовую, имущественную, консультационную поддержку, а также пройти образовательные программы.

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