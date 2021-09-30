В России стало сложнее купить новую квартиру

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30 сентября 2021, 10:48

Аудиторы Счётной палаты заявили, что российские чиновники скрывают реальные показатели жилищной программы в стране. Это свидетельствует о снижении доступности жилья из-за его резкого подорожания.



В 2020 году коэффициент доступности, согласно планам правительства, должен был составить 2,4 единицы. Вместо этого он взлетел до 3,1. Чиновникам не удаётся снизить данный показатель, однако по их отчётам государственная программа имеет серьёзные результаты. На деле происходит переписывание плановых цифр.



Уровень выполнения программы в текущем году составляет 70%, хотя ранее из бюджета было выделено дополнительное финансирование, отметили аудиторы. Новые квартиры стали менее доступными не только в крупных мегаполисах, но и в регионах. Строительство является комплексной отраслью. Для возведения домов необходимо время и решение целого перечня вопросов с приобретением и доставкой строительных материалов. Если принимать решения в ручном режиме, то отрасль может дестабилизироваться и перегреться. К удорожанию жилья привела и льготная ипотека. Интерес отечественных покупателей превысил возможности строительных компаний.

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