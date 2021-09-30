Цена на газ в Европе подскочила до 1101 доллара за тысячу кубов

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30 сентября 2021, 10:36 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Цена на газ на рынке Европы второй раз с начала торгов на ICE Futures в четверг, 30 сентября, обновила исторический максимум. Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) через несколько минут после начала торгов с 1050 долларов за тысячу кубометров выросли до, а через полчаса подскочили до 1101 доллара.

Накануне цены на голубое топливо на торгах поднимались выше 1060 долларов за тысячу кубов, и это был рекордный показатель,- передает РИА Новости.

Газ резко дорожает в Европе. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что производители электроэнергии в Европе вынуждены просить у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ, снижающими прибыльность.

Как отмечают эксперты, в течение многих лет Европа сокращала потребления угля в попытках "экологизировать" производство электроэнергии, но сейчас она испытывает кризис энергоснабжения.

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