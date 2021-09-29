Аргументы Недели → Экономика 13+

29 сентября 2021, 16:53

Хотя зелёная энергетика не покрывает и 1% суммарной выработки электроэнергии в России, новые проекты баснословно дороги.



Критиков у ветроэнергетики, кстати, немало. Якобы крутящиеся лопасти убивают целые стаи птиц и производят вредные для здоровья вибрации. Главный практический минус ВЭС – зависимость от ветра. А если страна полностью перейдёт на экологически чистую энергетику, как мечтают европейские «зелёные», то пара безветренных дней могут обернуться коллапсом целых провинций. Чтобы решить эту проблему, нужны аккумуляторы куда мощнее и дешевле существующих. Если бы ветряк мог при слабом ветре раздавать ранее накопленную энергию 3–4 дня, то цены бы ему не было. А так очень уязвимый выходит агрегат, хотя и перспективный. Ведь энергопотребление на Земле удваивается каждые 10 лет, при таком росте угля человечеству хватит на 250 лет, нефти – на 40, а природного газа – на 65.



Считается, что идею ВЭС породили русские. Предшественником нынешней ветроэнергетики были ветряные мельницы, которых к падению монархии в России насчитывалось около 1 млн штук – больше, чем в Голландии. В 1918 г. русский профессор Владимир Залевский создал теорию ветряной мельницы, где акцент сделан не на помол зерна, а на выработку электроэнергии. В 1920-е профессор Николай Жуковский организовал в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) отдел ветровых двигателей. Ещё до войны в СССР заработала крупнейшая в мире ветроэнергетическая установка мощностью 100 кВт, в Крыму начали строить гигантскую по тем временам ВЭС мощностью 12 МВт. На горе Ай-Петри должна была появиться башня высотой 165 метров с двумя 80-метровыми ветроколёсами, размещёнными на двух уровнях. До воплощения не дошли руки, но расчёты пригодились впоследствии при строительстве Останкинской телебашни. С 1950–1955 гг. страна произвела до 9 тыс. ветроустановок, без энергии которых не мыслили ни покорения целины, ни освоения Севера.



Мировому лидерству Союза в области альтернативной энергетики пришёл конец, едва открыли тюменские нефть и газ. Зачем нужен ветер, если есть бездонный Самотлор? Технический потенциал ветровой энергии России оценивается свыше 6 трлн кВт·ч/год. В стране самая длинная на планете береговая линия, обилие ровных безлесных пространств, большие акватории внутренних водоёмов. При этом 70% территории, где проживает 10% населения, находится в зоне децентрализованного энергоснабжения. Другими словами, для Камчатки, Чукотки, Сахалина, Якутии, Бурятии, Таймыра ветроэнергетика необходима: не надо гонять по бездорожью цистерны с мазутом, не надо гробить девственную природу отходами, не надо тянуть ЛЭП.



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