Политолог Ищенко допустил, что «Газпром» может спровоцировать демонтаж украинской газовой трубы до окончания контракта

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29 сентября 2021, 16:57 Источник: Экономика сегодня

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Политика украинского руководства может привести к тому, что газовая компания “Газпром” реализует действия, которые разрушат газотранспортную систему страны. Такого мнения придерживается политолог Ростислав Ищенко.

Специалист подчеркнул, что в последнее время российский газовый гигант предпринимает попытки убедить Киев в том, что он придерживается неадекватной газотранспортной политики. “Газпром” может помочь Украине сохранить ее транзит, но действия и заявления украинских властей подталкивают к совершенно обратному процессу.

“Украина сейчас делает все, чтобы ее маршрут исчез еще до 2024 года. Если они продолжат еще год-полтора ту политику, которую проводят, то может оказаться, что труба будет вынужденно осушена”, - сказал политолог.

По словам Ищенко, в таком случае российская сторона будет платить за транзит, однако поставок газа от нее можно будет не ждать. При сохранении текущей политики Киевом, полагает политолог, просто не будет возможности продолжать транзит.

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