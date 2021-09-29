Оборот предприятий Южного Урала вырос на 28%

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29 сентября 2021, 14:55 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Контрольно-счетная палата Челябинской области сравнила показатели за 8 месяцев 2020 и 2021 годов.

В своем экспресс-анализе ведомство отмечает, что оборот предприятий региона за январь-август текущего года составил 3 279 миллиардов рублей, это на 28,1% больше, чем фиксировалось в аналогичном периоде прошлого года.

Сообщается, что основная доля оборота приходится на обрабатывающие производства и торговлю. А лидерами по приросту стали деятельность в области культуры, спорта, досуга и развлечений; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность профессиональная, научная и техническая. Небольшое снижение наблюдается в сфере операций с недвижимостью.

По словам заведующего лабораторией «Модели пространственного развития» Челябинского филиала РАНХиГС Сергея Гордеева, нынешний рост оборотов предприятий региона можно объяснить эффектом низкой базы — то есть низким стартовым показателем. В беседе с корреспондентом «Южноуральской панорамы» эксперт отметил, что сегодняшняя ситуация рассматривается относительно 2020 года, который был провальным, особенно для отраслей, связанных с социумом. Цифры 2021 года свидетельствуют об отложенном спросе: южноуральцы активно тратят деньги на то, от чего отказались в прошлом году.

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