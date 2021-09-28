Экономист Пучков заявил, что американцы не могут конкурировать с россиянами по поставкам газа в Европу

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 сентября 2021, 15:39

pixabay.com

Впервые в истории стоимость голубого топлива на европейском фьючерсном рынке на открытии торгов преодолела отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. Профессор Международного института проблем управления Николай Пучков рассказал о конкуренции США и РФ в газовой сфере.

Специалист подчеркнул, что “газовые войны всегда были и будут”, речь идет о борьбе “за прибыль и рынки сбыта”. Экономист назвал ход Российской Федерации грамотным, говоря о прокладке “Северного потока - 2”.

По словам Пучкова, у Соединенных Штатов имеется потенциал поставки, однако американцы заранее предпринимают попытки избавиться от конкурентов, пишет Общественная служба новостей.

Экономист полагает, что на европейской территории США - не конкурент России, которая имеет возможность увеличивать по СП-2 любой объем ресурса. Для проведения СПГ американцам понадобится по меньшей мере дней 30, чтобы дошли суда, отметил Пучков. Что касается рынков Азии, то там Россия не может конкурировать с США, заключил экономист.

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