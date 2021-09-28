В Челябинской области стали выдавать меньше автокредитов

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28 сентября 2021, 10:57 Анна Семенова

Челябинцы поостыли в своих стремлениях купить новое авто. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

За месяц количество займов сократилось почти на 4%.

По сравнению с прошлым годом количество выданных автокредитов уменьшилось по всей стране на 1,9%. Такие цифры приводят аналитики Национального бюро кредитных историй.

Что касается августа, то в сравнении с июлем ситуация в разных городах сильно отличается. Есть регионы, где в последний летний месяц займ на машину оформляли очень часто. Самый большой рост – в Ульяновской, Омской и Иркутской областях, а также в Татарстане. Наибольшее падение в данном сегменте показали Пермский край, Саратовская и Свердловская области.

Челябинская область находится на 7 месте по количеству выданных автозаймов. Но отрицательная динамика у нас также присутствует. За месяц количество одобренных кредитов на покупку железного коня сократилось на 3,9%.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию снижением ажиотажного спроса на новые машины, страх инфляции постепенно утихает. Кроме того, банки не спешат одобрять кредиты всем подряд, тщательно проверяя репутацию заемщика.

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