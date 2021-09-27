Экономист Никита Масленников прокомментировал снижение на торгах курсов евро и доллара

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27 сентября 2021, 13:43

фото: pixabay.com

Экономист Никита Масленников прокомментировал снижение в понедельник на торгах курсов евро и доллара. Банк России сегодня установил на 28 сентября официальный курс доллара на уровне 72,6613 рубля, что на 34,68 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 64,68 копейки - до 85,0355 рубля

Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым курс евро в ходе торгов в 27 сентября опустился ниже 85 рублей.

Как объяснил эксперт, понижается курс евро и доллара, «причина совершенно понятна — это серьёзный рост цен на нефть», на ситуацию также влияют цены на газ.

Цена нефти марки Brent на торгах почти достигла $79 за баррель. По словам Масленникова, это будет удерживать тренд на ослабление евро и доллара на российском валютном рынке. Эксперт подчеркнул, что ситуация «достаточно неустойчивая».

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