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Доля России в мировой экономике уменьшается

, 10:27

Доля России в мировой экономике уменьшается

Российская экономика не успевает за мировой инфляцией. Котировки на сырьё растут, а бюджетная политика находится в жёстких рамках. Доля России в мировой экономике будет постепенно сокращаться. В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН считают, что страна имеет слабые инфраструктурные пакеты.

С весны Центробанк РФ пытается побороть глобальную инфляцию при помощи повышения кредитных ставок. Справиться с инфляцией таким же способом пытаются Бразилия и Турция. Однако остальные государства стараются не использовать данный инструмент. Глобальная экономика перешла на новый уровень. Крупнейшие производители диктуют более высокие цены. Центробанки мира с этой политикой согласны и относятся к ней с пониманием.

Российская экономика из-за действий Центробанка сократилась минимум на пол процента. Ухудшение кредитной политики и ограничение использования бюджетных средств может создать массу рисков уже через несколько месяцев. Тенденции к этому заметны невооружённым глазом.

Максимальный рост ВВП, по прогнозам экономистов, составит всего 2,5%. Это приведёт не только к стагнации доходов населения, но и сокращению значимости государства в мире.

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