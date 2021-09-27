Темпы роста промышленности на Южном Урале выше, чем в среднем по России

Контрольно-счетная палата региона опубликовала свежие данные.
В своем экспресс-анализе ведомство отмечает рост индекса промышленного производства в Челябинской области. За январь-август 2021 этот показатель увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Динамику роста показали все 4 группы индекса промышленного производства: добыча полезных ископаемых (+34,5%), обеспечение электроэнергией, газом и паром (+10%), обрабатывающие производства (+9,3%) и водоснабжение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений (+0,4%).
Контрольно-счетная палата Челябинской области констатирует, что темпы роста промышленности в регионе выше, чем в среднем по России (+4,5%) и в Уральском федеральном округе (+5,2%).
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