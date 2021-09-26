В Кремле заявили, что «Газпром» выполняет все обязательства перед партнерами в Европе и готов увеличить поставки газа
26 сентября 2021, 15:46
Российская корпорация «Газпром» выполняет все свои обязательства перед партнерами в Европе и готова увеличить поставки газа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к «Газпрому» ни у кого никаких претензий нет.
Пресс-секретарь президента РФ высказался о резком росте цен на газ в Европе. Песков обратил внимание на сложности с закачкой газа в подземные хранилища в Европе. Как пояснил официальный представитель Кремля, есть технологическая скорость, которую нельзя превышать при заполнении подземных хранилищ, нельзя открыть «вентиль на полную».
Песков рассказал, что «Газпром» может дать Европе газа больше и закачать, компания к этому готова. Пресс-секретарь уточнил, что на данный момент все дополнительные заявки выбраны.
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