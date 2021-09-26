В Челябинске снизился «средний чек» потребительского кредита
26 сентября 2021, 08:11 Анна Семенова
Южноуральцы стали меньше занимать у банков.
Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в среднем по стране в августе 2021 размер потребительского кредита вырос на 23,7% (по сравнению с прошлым годом). А с января этот показатель увеличился на 19,1%.
При этом в августе, по сравнению с июлем, в большинстве регионов отмечено сокращение среднего размера выданных потребкредитов. Сильнее всего отрицательная динамика проявилась в Якутии, Саратовской области, Пермском крае, а также Воронежской и Свердловской областях.
Челябинск также отметился в списке «падения». За месяц количество денег, взятых южноуральцами в долг у банка, уменьшилось на 2,5%. Если в июле средняя сумма потребкредита составляла 231 936 рублей, то в августе она составила уже 226 248 рублей.
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