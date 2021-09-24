Экономисты оценили ужесточение скоринга для клиентов МФО, занятых в пострадавших из-за пандемии отраслях

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 сентября 2021, 16:28

Фото: pixabay

В августе доля отказов на получение микрозаймов клиентам, занятым в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях (гостиничный и туристический бизнес, сферы развлечения и оказания бытовых услуг, общепит и фитнес-индустрия), составила 62–76%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование IDF Eurasia.

Заемщики из перечисленных отраслей составляют около трети клиентов МФО. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то тогда отказы получали более 80% клиентов МФО, которые заняты в пострадавших отраслях.

«Закредитованность населения, как мы знаем, огромная, и она лишь растёт. Пандемия ударила по множеству некогда стабильных и благополучных отраслей экономики - гостиничному и туристическому секторам, ресторанной и event-индустрии… Это привело к увеличению среднего числа микрозаймов на каждого гражданина, повышению закредитованности населения, увеличению числа банкротств физических лиц… все эти факторы в совокупности сказались на ужесточении скоринга МФО в отношении всех заемщиков, даже тех, кто раньше был довольно далеко от «группы риска». Но, если эпидемиологическая ситуация в стране нормализуется, все понемногу должно вернуться «на круги своя» - люди устали и соскучились по нормальной, «допандемийной» жизни»,- прокомментировал член Международного союза экономистов, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Диденко.

МФО проводили скоринг, который учитывает сферу деятельности заемщика и для некоторых сегментов. Директор по рискам ГК Eqvanta Алексей Передерий подтвердил, что он может быть все еще более жестким.

Он добавил, что на текущий момент просрочка в указанных группах занятости вернулась к уровням, которые были еще до пандемии. Если же эпидемиологическая обстановка ухудшится, риск роста просрочки по указанным группам значительно превысит средние показатели.

Директор СРО «МиР» Елена Стратьева согласна с тем, что 2021 год можно назвать более «стабильным» и «живым» для указанных сегментов. Хотя, как она считает, «сохраняются риски, связанные с эпидемиологической картиной: люди, работающие в сфере услуг, относятся к категориям, наиболее подверженным опасности заболевания, что, в свою очередь, может повлечь несоблюдение условий договора займа».

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