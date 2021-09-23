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Картофель дорожает даже при высоком урожае

, 12:01

Картофель дорожает даже при высоком урожае

Росстат сообщает о подорожании картофеля, несмотря на уборочную кампанию. Сначала производители заявляли, что картофель будет дорогим из-за длительной жары. Сейчас в «картофельных регионах» идут дожди, и это тоже станет причиной для подорожания плода. Если внезапно ударит мороз, то возникает риск недобора урожая.

За последние две недели цены на картофель подросли на 5%. С начала года его стоимость увеличилась почти на треть. В Министерстве сельского хозяйства сообщили, на 22 сентября собрано более 2 миллионов тонн. Ведомство ранее прогнозировало полный сбор более 7,5 миллиона тонн.

В дожди убирать урожай не получится, а к середине сентября большая часть должна быть убрана, считают в Минсельхозе. Помимо погоды производители заявляют о проблемах с логистикой. Картофель не успевают доставлять на заводы по переработке. Компании по выпуску чипсов уже свернули часть производства из-за нехватки сырья.

Отечественные производители картофеля покрывают более 85% потребностей рынка. Однако в последние годы аграрии сократили посевные площади на 10 тысяч гектаров. Это привело к потере 500 тысяч тонн урожая. Больше всего пострадали мелкие производители, которые остались без прибыли.

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