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Бывшие министры финансов США предупредили Конгресс о возможном «случайном дефолте»

, 21:52 Источник: ТАСС

Бывшие министры финансов США предупредили Конгресс о возможном «случайном дефолте»
фото: pixabay.com

Бывшие министры финансов Соединенных Штатов Америки в среду предупредили Конгресс об угрозе «случайного дефолта». Экс-министры направили письмо руководству Конгресса с призывом как можно скорее поднять потолок государственного долга США или приостановить лимит заимствований, и заявили, что если решение будет приниматься слишком долго, может произойти дефолт.

Текст обращения подписали Майкл Блюменталь, Генри Полсон, Роберт Рубин, Тимоти Гейтнер, Лоуренс Саммерс и Джейкоб Лью. Документ опубликован на сайте Минфина США.

В обращении говорится: «Если вопрос с потолком госдолга не решится, и мы допустим беспрецедентный дефолт, это может нанести серьезный экономический урон и ущерб с точки зрения национальной безопасности». Бывшие министры финансов выразили уверенность, что этот ущерб будет сложно восстановить.

Американские финансисты подчеркнули, что за всю американскую историю «ни один Конгресс или президент не допускал того, чтобы страной был объявлен дефолт».

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря 2021 года и о приостановке действия лимита госдолга почти до конца 2022 года.

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