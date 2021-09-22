В Союзе экспортеров зерна заявили, что серьёзного роста цен на макароны в России не ожидается

В Союзе экспортеров зерна не ожидают серьёзного роста цен на макаронные изделя в России. Председатель правления этого Союза Эдуард Зернин пояснил, что на российском рынке конкуренция макаронных изделий довольно высокая, и у торговых сетей есть большая возможность выбора поставщиков и брендов.
Зернин также рассказал, что рост затрат производителей макарон наблюдается, поскольку есть повышение тарифов на электроэнергию, увеличение стоимости упаковки и рост затрат на логистику.
По его словам, теоретически все это создает предпосылки для роста отпускных цен на макаронные изделия, но на практике у производителей возникнут проблемы с конкуренции за место на полках.
Зернин сообщил, что пшеница твердых сортов является нишевым продуктом, и крупные экспортеры зерна им не занимаются.
По его словам, запрещать экспорт зерна нет смысла, поскольку объемы таких поставок несущественны.
Зернин подчеркнул, что в России объемы производства пшеницы твердых сортов стабильны.
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