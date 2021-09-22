Андрей Ковалев сообщил о подорожании пшеницы и угрозе повышения цен на вкусные «макарошки»

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22 сентября 2021, 16:58 Источник: Свобдная пресса

фото: pixabay.com

Пшеница подорожала в два раза, и возникла угроза повышения цен на вкусные «макарошки» - макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы. Лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев рассказал, что случился неурожай в Канаде и в Южной Америке.

Производители зерна в России начали активно вывозить свою продукцию за границу, в Казахстан. По данным эксперта, если не остановить вывоз пшеницы, то буквально за две недели все зерно вывезут. Макароны из твердых сортов пшеницы просто не из чего будет делать.

Ситуацию на рынке обсуждали во вторник участники «круглого стола», - сообщал Интерфакс.

Казахстан — член Евразийского союза. По словам Ковалева, введение таможенной пошлины, очевидно, не остановит подорожание зерна. Единственный реальный вариант — прекратить поставки.

Эксперт полагает, что нужно давать дотации сельхозпроизводителям или производителям макаронных изделий. Ковалев подчеркнул, что цены надо сбалансировать так, чтобы все остались довольны и в особенно потребители.

Лидер Общероссийского движения предпринимателей рассказал «Свободной прессе», что производители макарон написали письмо правительству и получили формальную отписку. Теперь намерены писать письмо президенту.

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