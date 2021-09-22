Правительство спишет расходы на недостроенные объекты

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 сентября 2021, 10:54

В России с каждым годом увеличивается количество недостроенных объектов, финансируемых из бюджета. По разным причинам недостроенными будут тысячи школ, больниц, транспортных коммуникаций и других социальных объектов. Из-за этого федеральный бюджет потерял уже более 4 триллионов рублей. Министерства строительства, финансов и экономического развития до конца года проработают вопрос списания данной суммы.



По правилам, если затраты на возведение объекта превышают 3 миллиарда рублей, то списание затрат осуществляется при помощи правительственного акта. Меньшая сумма списывается на основании ведомственного решения. К середине октября Министерство экономического развития подготовит полный список всех государственных объектов, строительство которых было остановлено.



Проблемы с долгостроем копятся в России годами. Мониторингом таких объектов занимается Счётная палата. В 2017 году ведомство оценило потери от недостроя в 2,2 триллиона рублей. Через два года сумма увеличилась в два раза. На середину года в России насчитывалось более 65 тысяч недостроенных объектов. Счётная палата намерена усилить мониторинг, чтобы сохранить бюджетные средства.





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