Челябинцы вошли в топ-10 по количеству самозанятых на AliExpress

Аргументы Недели → Экономика

21 сентября 2021, 18:15 Анна Семенова

Творческие люди, готовые предложить другим свой товар, стали наращивать обороты. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixab

С апреля число южноуральцев, которые решили работать на себя, увеличилось на 62,5%.

Россияне активно осваивают статус самозанятых. Только на маркетплейсе AliExpress с начала года количество таких продавцов увечилось в шесть раз!

В десятку самых активных регионов вошла и Челябинская область. Если еще в апреле самозанятых южноуральцев на платформе было 80, то сегодня - 130! Рост составил 62,5%. Обогнали нас Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Свердловская область и Башкортостан. На одном уровне с Челябинском находятся Ростовская, Новосибирская и Нижегородская области.

Лучше всего у самозанятых на AliExpress продаются товары для сада и дома. Растут обороты у тех, кто предлагает товары для автомобилей, красоты и здоровья, игрушки, инструменты и сумки.

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