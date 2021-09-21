Челябинцы вошли в топ-10 по количеству самозанятых на AliExpress
21 сентября 2021, 18:15 Анна Семенова
С апреля число южноуральцев, которые решили работать на себя, увеличилось на 62,5%.
Россияне активно осваивают статус самозанятых. Только на маркетплейсе AliExpress с начала года количество таких продавцов увечилось в шесть раз!
В десятку самых активных регионов вошла и Челябинская область. Если еще в апреле самозанятых южноуральцев на платформе было 80, то сегодня - 130! Рост составил 62,5%. Обогнали нас Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Свердловская область и Башкортостан. На одном уровне с Челябинском находятся Ростовская, Новосибирская и Нижегородская области.
Лучше всего у самозанятых на AliExpress продаются товары для сада и дома. Растут обороты у тех, кто предлагает товары для автомобилей, красоты и здоровья, игрушки, инструменты и сумки.
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