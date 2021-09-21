Верхний Уфалей стал лидером по динамике ввода жилья в Челябинской области

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21 сентября 2021, 07:58 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Региональная Контрольно-счетная палата опубликовала экспресс-анализ.

Специалисты ведомства сравнили объем введенного жилья за 8 месяцев 2021 года с аналогичным периодом 2020. Сообщается, что этот показатель демонстрирует рост. В этом году в Челябинской области введено свыше 1052,3 тысячи квадратных метров, это на 24,6% больше, чем в прошлом году.

Среди муниципалитетов-лидеров названы Верхний Уфалей (+8257%), Катав-Ивановский район (+453%) и Карабаш (+376%). Наибольшее сокращение ввода жилья зафиксировано в Карталинском (-62%), Кусиннском (-43%) и Нагайбакском (-36%) районах.

На основе этих данных телеграм-канал «Глав.Индекс» сегодня опубликовал рейтинг глав муниципалитетов.

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