Верхний Уфалей стал лидером по динамике ввода жилья в Челябинской области

Специалисты ведомства сравнили объем введенного жилья за 8 месяцев 2021 года с аналогичным периодом 2020. Сообщается, что этот показатель демонстрирует рост. В этом году в Челябинской области введено свыше 1052,3 тысячи квадратных метров, это на 24,6% больше, чем в прошлом году.
Среди муниципалитетов-лидеров названы Верхний Уфалей (+8257%), Катав-Ивановский район (+453%) и Карабаш (+376%). Наибольшее сокращение ввода жилья зафиксировано в Карталинском (-62%), Кусиннском (-43%) и Нагайбакском (-36%) районах.
На основе этих данных телеграм-канал «Глав.Индекс» сегодня опубликовал рейтинг глав муниципалитетов.
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