«Надо поговорить напрямую с Путиным»: Британцы опасаются холодного времени года

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 сентября 2021, 16:58 Источник: sevastopol.su

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На страницах Daily Mail появился материал, в котором говорится, что рекордное подорожание газа может привести к сбоям в поставках продуктов. Также из-за высокой стоимости голубого топлива могут взлететь цены на электроэнергию.

В публикации отмечается, что на минувшей неделе стоимость электроэнергии уже превысила средние показатели для такого времени года в одиннадцать раз. На этом сказалось и подорожание газа.

По словам Дермота Нолана, ранее возглавлявшего Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании, ресурс подорожал в связи с истощением запасов после прошедшей зимы и сокращением поставок с российской территории.

Читатели издания стали активно комментировать новость. По словам BIONICMAN, Британии необходимо “инвестировать в нефть и газ Северного моря и полностью игнорировать “зеленых левшей”. “Это прогнозировалось в течение нескольких месяцев, так почему же правительство решает эту проблему только сейчас, когда это перерастает в кризис?”, - задался вопросом Leo Kassan.

“Британия и ЕС должны проявить мужество, поднять два пальца на Америку, поговорить напрямую с Путиным и заключить сделку. Опора на российский газ будет для Британии лишь краткосрочной проблемой”, - высказался Joey77.

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