Путин продлил действие контрсанкций до 31 декабря 2022 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении действия отдельных специальных экономических мер в отношении стран, установивших санкции в отношении РФ, до 31 декабря 2022 года.
Соответствующий документ днем в понедельник, 20 сентября, был опубликован на официальном портале правовой информации.
Глава государства в этой связи поручил правительству Российской Федерации обеспечить осуществление мер по реализации указа, о котором идет речь, а также в случае необходимости выдвинуть предложения об изменении срока действия контрсанкций.
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