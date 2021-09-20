Путин продлил действие контрсанкций до 31 декабря 2022 года

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20 сентября 2021, 15:30 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении действия отдельных специальных экономических мер в отношении стран, установивших санкции в отношении РФ, до 31 декабря 2022 года.

Соответствующий документ днем в понедельник, 20 сентября, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства в этой связи поручил правительству Российской Федерации обеспечить осуществление мер по реализации указа, о котором идет речь, а также в случае необходимости выдвинуть предложения об изменении срока действия контрсанкций.

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