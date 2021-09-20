ЦБ ставит платежи и банковские переводы граждан на усиленный контроль

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 сентября 2021, 11:02

Центробанк России в ближайшее время введёт новую систему контроля за безналичными финансовыми операциями граждан. В настоящее время регулятор уже вводит запрет коммерческим банкам на перевод денежных средств подозрительными компаниями. Система «Знай своего клиента» направлена на обеспечение прозрачности переводов.



После обкатки системы на юридических компаниях, она будет использоваться и в отношении физических лиц. Законопроект, позволяющий регуляторам создавать подобные системы, был принят российским парламентом в первом чтении летом текущего года.



ЦБ присвоит предпринимателям уровни «антиотмывочного риска»: низкий, средний, высокий. В последнем случае на компанию могут быть наложены определённые запреты. Усиление контроля за платежами является частью единой программы правительства по «обелению» экономики. Чиновники активно борются с гражданами, уходящими от уплаты налогов. Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова считает, что от действий регулятора могут пострадать россияне, оказывающие различные услуги, к примеру, репетиторы. Они получают платежи на банковские карты, но не зарегистрированы как самозанятые граждане. Во внимание банков могут попасть и граждане, которые регулярно переводят деньги родственникам или близким людям.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости