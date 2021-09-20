Дебри Уссурийской тайги на вкус оказались знатными

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20 сентября 2021, 10:21

Самый центр Владивостока в очередной раз отдан под вкусненькое – на пешеходном участке улицы Адмирала Фокина развернулся, ставший традиционным, фестиваль «Сделано в Приморье». На этот раз его посвятили осенним историям Уссурийской тайги

Собственно, слово «фестиваль» обозначает какое-то большое торжество, праздник, пиршество… Последнее определение к происходящему в краевом центре Приморья по инициативе губернатора Олега Кожемяко регулярно, начиная с декабря 2019 года, подходит более всего. «Сделано в Приморье» – настоящее пиршество для гурманов и гастрономов, отлично разбирающихся в кулинаром искусстве и высоко ценящих качественные продукты. Которые в избытке представляют на «вкусной» улице предприниматели и сельхопроизводители со всего края.

Так, Иван Папуев предлагает всем гостям фестиваля липовый мёд, собранный пчёлами на просторах Красноармейского района Приморья. Когда-то здесь существовало специализированное предприятие – Краноармейский пчелосовхоз, который насчитывал несколько тысяч пчелосемей, да в коопзверопромхозе было 26 пасек, пчёл также держали в некоторых совхозах и даже в лесхозе. Тогда централизованными закупками мёда занималось государство, оно же отвечало за его переработку и качество. С перестройкой отрасль отпустили в свободное плавание, пришлось много чего пережить, например, бороться за сохранение основного медоноса – липы. Отрадно, что пчеловоды нашли поддержку у краевой власти. И сегодня предприятие, которое представляет Иван Папуев, экспортирует мёд из дебрей Уссурийской тайги и в Китай, и в Японию с Кореей… Наш, приморский липовый мёд пользуется широким спросом. Собственно, такая экспортная востребованость полезного продукта и привела Ивана в Приморье:

- Сам я из Бурятии, закончил Восточно-Сибирский университет в Улан-Удэ, и к мёду моё экономическое образование никакого отношения вроде не имеет. Но оказалось, что этот полезный продукт оказывает благотворное влияние не только на организм человека, он помогает развивать и бизнес. У нашего предприятия есть своя пасека на севере края и производственный цех во Владивостоке. Мы обеспечиваем людей работой не только полезной для здоровья, но и поверьте, хорошо оплачиваемой – выше среднего размера зарплаты по краю.

Становлению фестиваля «Сделано в Приморье», превращению его в одну из самых вкусных особенностей Владивостока немало способствовал центр «Мой бизнес». Его руководитель Евгений Никифоров рассказывает, что в последующем планируется немного изменить и формат и площадь вкусной фестивальной улицы.

«Кто сегодня вспомнит, что раньше здесь была просто стоянка для машин да пустырь с голубями. Сейчас, согласитесь, это уютное пространство, которое стало ещё одной точкой притяжения горожан и гостей Владивостока. А на ваше замечание, что пустырей у нас ещё много, замечу, что есть идея увеличить количество площадок фестиваля, и не только в центре города. Кстати, к ресторанной части программы фестиваля «Сделано в Приморье» присоединились и заведения областного центра Приамурья – Благовещенска. Так что выходим на обще дальневосточный формат», – отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Действительно, на этот раз в рамках фестиваля «Сделано в Приморье. Осенние истории» проводится и гастрономический праздник дальневосточной кухни Taigafest, в котором в этом году участвуют 16 ресторанов из Приморья и Амурской области. Заведения предлагают гостям авторские блюда своих шеф-поваров или таёжные сеты. Мастера кулинарии готовят их из дичи, грибов, папоротника, других дикоросов, мёда и прочих даров, которыми так щедра дальневосточная тайга. Также гостей ждут травяные чаи и сласти с ягодами – пончики с клюквенным соусом, круассаны с жимолостью, эклеры с ягодной начинкой…

Кстати, таёжные блюда можно отведать тут же на «обжорной» фестивальной улице VladiFoodStreet: бао с папоротником и тофу, таёжную панна-коту, папоротник с гребешком и сельдереем, дальневосточный салат с ягодной заправкой. И как рассказа нам создатель проектов Pacific Russia Food и Школы дальневосточной кухни Татьяна Заречнева, в планах организаторов активно продвигать на фестивале кухню коренных малочисленных народов Дальнего Востока.

«Мы смогли получить грант на издание кулинарной книги дальневосточной кухни. Но это только начало больших «раскопок» вкусностей здешних аборигенов. Дикоросы, дичь, речная рыба, орехи и мёд — это те продукты, которыми так богата Уссурийская тайга и которыми мы намерены и впредь угощать гостей фестиваля «Сделано в Приморье», – говорит Татьяна Заречнева.

Фестивальное пространство – это не только сплошной праздник вкуса, не спешащего уходить лета, но и хорошего настроения. Им с гостями вкусной улицы щедро делятся его участники – приморские предприниматели. Среди них есть как опытные и успешные, так и делающие только первые шаги. Вот в хлебной палатке совсем юный пекарь угощает своей продукцией. Знакомьтесь – Андрей Чумаков пока помогает своим старшему коллеге Михаилу Анатольевичу из посёлка Новый, но в будущем мечтает открыть собственное дело, стать успешным хлебопёком. Труд для него – привычное дело, Андрей в семье младший ребёнок, у него ещё две сестры и два брата.

«Мне захотелось посмотреть и самому попробовать печь хлеб. Ну да, вы правы, захотелось и самостоятельности, в том числе финансовой. Меня сначала не все одноклассники поняли, но когда увидели, что я на заработанные деньги могу позволить себе многое, что им недоступно, изменили мнение. И сейчас тоже взялись за ум, готовы работать, чтобы достичь своей мечты», – говорит Андрей Чумаков.

Так достаточно неожиданно фестиваль «Сделано в Приморье», который проводится в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Приморского края» на 2020 - 2027 годы, помогает не только продвигать на рынке товары местного производства, но и закреплять молодёжь.

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