Потребительский спрос в Челябинской области с начала года вырос на 10,3%

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20 сентября 2021, 09:38 Анна Семенова

Челябинцы стали тратить больше в 2021 году. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Наш регион на 34 месте в стране и на втором по УрФО с этим показателем.

Как сообщает РИА Новости, за первые семь месяцев 2021 года потребительский спрос в большинстве городов России вырос в среднем на 12%. Эксперты отмечают, что эти цифры перекрыли падение, вызванное пандемией.

В лидерах – Краснодарский край, где отмечен рост на 22,2%. Этому помогли закрытые границы и увеличение туристического спроса на черноморском побережье. Аутсайдеры с отрицательной динамикой – Томская область и Ненецкий АО. Скорее всего, северяне просто уехали отдыхать в более теплые регионы и «увезли» свою покупательскую статистику из родных городов.

Челябинская область разместилась в рейтинге на 34 месте по стране, но на втором по УрФО (после Тюмени, которая на 22 строчке). С начала года потребительский спрос у нас вырос на 10,3%. С января по июль наши земляки тратили на потребительские нужды в среднем 21 тысячу рублей.

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