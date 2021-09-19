Энергетические компании Великобритании прекращают свою работу из-за крайне высоких цен на газ

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 сентября 2021, 18:48 Источник: kommersant.ru

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В течение последних шести недель пришлось закрыться пяти небольшим британским энергетическим компаниям. Причиной сложившейся ситуации стали рекордно высокие цены на голубое топливо.

По данным BBC, на будущей неделе объявить о банкротстве могут еще по меньшей мере 4 компании страны. Отмечается, что в начале текущего года в Соединенном Королевстве работу осуществляли примерно 70 энергетических компаний. Эксперты придерживаются мнения, что к концу нынешнего года их останется порядка десяти.

Некоторые малые операторы страны уже не могут снабжать своих клиентов энергией. Дело в том, что розничные цены на газ с начала этого года увеличились в 3,5 раза, а с начала третьего летнего месяца - на 70%. Британским властям пришлось начать изучать вопрос для его последующего решения.

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