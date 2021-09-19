Нидерланды не станут увеличивать добычу газа из-за боязни землетрясений

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19 сентября 2021, 18:26 Источник: eadaily.com

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Власти Нидерландов не собираются добывать больше газа на месторождении “Гронинген”, хотя сегодня наблюдаются рекордные цены на ресурс. Местное правительство опасается землетрясений, которые, судя по всему, приведут к закрытию крупнейшего промысла Европы с опережением на 3 года.

Отмечается, что власти этой европейской страны не намерены корректировать планы по “Гронингену”. На нем остается сейчас 450 млрд кубометров голубого топлива.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря министра экономики Нидерландов, собирается ли страна разрешить оператору NAM увеличить добычу на указанном месторождении. На это он ответил: “Абсолютно нет”.

Он подчеркнул, что сейчас “мы на пути закрытия месторождения”. Пресс-секретарь добавил, что из-за роста добычи увеличится риск землетрясений.

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