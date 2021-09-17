Свободная пресса: Между Россией и Украиной идет хлебная война, Египет купил у украинцев в четыре раза больше зерна, чем у россиян

Украина демонстрирует сегодня хорошие показатели в плане экспорта зерна и пшеничной муки, “наступая на пятки” России. Крупнейшими покупателями зерна у РФ являются Турция и Египет.
При этом российская сторона по сравнению с Украиной экспортирует пшеницу с более высоким содержанием белка или протеина. Если у России это от 11% до 13%, то у Украины - от 10% до 11%.
В последнее время российская пшеница стала дороже. Вместе с тем Египет купил у Украины большее количество зерна, чем у РФ - в четыре раза. Цены на российскую пшеницу меняются в зависимости от экспортной пошлины и прогнозов урожая.
Зерновой демпфер существенно сказался на российском экспорте. При этом Россия постепенно теряет конкурентоспособность.
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