Экономист Коренев предрек тяжелые времена для Евросоюза в случае суда с «Газпромом»

Судиться с российским газовым гигантом “Газпром” бесполезно. Такого мнения придерживается экономист Алексей Коренев.
Специалист подчеркнул, что последствия для Евросоюза в таком случае могут оказаться плачевными. Так, страны этого европейского объединения могут и вовсе остаться без голубого топлива.
По словам Коренева, “Газпром” действует лишь в рамках законов, которые были навязаны самой Европой. Кроме того, если ЕС не решится на компромисс, то придется существенно переплатить за приобретение газа у альтернативных поставщиков. Эксперт добавил, что скачок цен наблюдался лишь в ЕС, в остальном мире стоимость энергоносителей более низкая.
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