Евро становится основной валютой расчёта в российском экспорте

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17 сентября 2021, 16:25

Доля доллара в расчётах РФ по экспорту за последние годы значительно сократилась. Однако это не усилило позиции российской национальной валюты. Вместо зависимости от доллара, Россия попала в зависимость от евро.



Эксперты считают, что в случае введения санкций со стороны ЕС, Россия окажется такой же незащищённой, как и при использовании доллара. За первый квартал текущего года Россия проводила расчёты по экспорту в евро в 90% операциях. Европейской валютой в торговых операциях с Россией пользуется и Китай. Рубль не вызывает у китайских экспортёров и импортёров большого доверия.



Напротив, Индией рассчитывается рублями за половину экспортных поставок России. Переключение стран на евро вызвано несколькими причинами. Доллар ставит государства в зависимость от американских банков. В случае введения санкций, страны не смогут совершить торговые сделки без «разрешения Запада». Евро таких ограничений пока не делает. К тому же операции импорта и экспорта благодаря европейской валюте возможны даже между теми государствами, в отношении которых Белый дом уже ввёл санкции. Однако полностью отказываться от доллара ещё очень рано. Американская валюта позволяет проводить расчёты максимально быстро, что и является её главным преимуществом.





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