Разрешение Еврокомиссией сертификации газопровода «Северный поток – 2» может занять до двух месяцев и больше

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17 сентября 2021, 13:42 Источник: ТАСС

трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Процедура одобрения Еврокомиссией сертификации газопровода "Северный поток - 2" может занять до двух месяцев, а впоследствии может быть продлена, заявила в пятницу представитель ЕК Вивиан Лунела.

Как отметила Лунела, сначала "Северный поток – 2" должен подать запрос на сертификацию немецкому регулятору, который в свою очередь примет документ и передаст свой проект решения в Европейскую комиссию. Когда запрос получит ЕК, у нее будет два месяца, чтобы предоставить ответ.

Вышеуказанный срок может продлеваться дополнительно, однако это уже другая процедура, уточнила Вивиан Лунела.

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