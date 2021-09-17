Глава ЦБ заявила о низкой вероятности наступления глобального экономического кризиса

Глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила вероятность прихода мирового финансового кризиса. Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, пострадали многие отрасли.
«Вероятность глобального экономического кризиса мы оцениваем как очень низкую»,- пояснила она.
Набиуллина отметила, что «коронавирусный кризис» не связан с экономическим циклом. Она добавила, что высокие темпы прививочной кампании позитивно влияют на экономический рост. Однако, по ее словам, текущий уровень вакцинации является недостаточным, не столько с точки зрения влияния на экономику, но и с позиции защиты здоровья человека. Глава ЦБ считает, что, чем выше уровень вакцинированных, тем это более позитивно для экономического роста.
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