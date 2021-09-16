Эксперт назвал главное преимущество цифрового рубля

Аргументы Недели → Экономика 13+

16 сентября 2021, 21:04

pixabay

С появлением в России электронной формы денежных средств пропадет нужда в дополнительных затратах на инкассацию, печатание банкнот и регистрацию, рассказал бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.

Создание электронного рубля повысит уровень цифровизации национальной экономики, считает специалист. Но, по его мнению, есть и риски, например, вероятность хакерских атак, пишет NEWS.ru.

"Чем больше в России будет распространена безналичная форма расчётов, тем лучше. Однако для того, чтобы она была удобна в любой точке страны, нужно создание качественной инфраструктуры передачи цифровых данных. В свою очередь эта мера приведёт к развитию всей сферы информационных услуг и цифровизации национальной экономики", — подчеркнул Сергей Дубинин.

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