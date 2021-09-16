Два завода CF Industries Holdings в Великобритании приостановили работу в связи с ростом цен на природный газ

Компании США CF Industries Holdings, являющейся крупным производителем удобрений, пришлось приостановить работу на двух своих производственных комплексах в Соединенном Королевстве. В компании связали ситуацию с высокими ценами на голубое топливо.
При этом в CF Industries Holdings подчеркнули, что на сегодняшний день не знают, когда данные объекты заработают вновь. По словам аналитика Bloomberg Intelligence Алексиса Максвелла, из-за остановки этих заводов снизится объем производства компании. Они задействованы преимущественно в производстве аммиачно-нитратных удобрений.
Эксперты не исключают, что в дальнейшем удобрения на мировом рынке подорожают. Есть вероятность, что приостановить работу придется прочим производителям.
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