Аргументы Недели Экономика 13+

Два завода CF Industries Holdings в Великобритании приостановили работу в связи с ростом цен на природный газ

, 18:54 Источник: kommersant.ru

Два завода CF Industries Holdings в Великобритании приостановили работу в связи с ростом цен на природный газ
pixabay.com

Компании США CF Industries Holdings, являющейся крупным производителем удобрений, пришлось приостановить работу на двух своих производственных комплексах в Соединенном Королевстве. В компании связали ситуацию с высокими ценами на голубое топливо.

При этом в CF Industries Holdings подчеркнули, что на сегодняшний день не знают, когда данные объекты заработают вновь. По словам аналитика Bloomberg Intelligence Алексиса Максвелла, из-за остановки этих заводов снизится объем производства компании. Они задействованы преимущественно в производстве аммиачно-нитратных удобрений.

Эксперты не исключают, что в дальнейшем удобрения на мировом рынке подорожают. Есть вероятность, что приостановить работу придется прочим производителям.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Политика

Глава МИД Лавров заявил, что Россия будет общаться с теми государствами Евросоюза, которые к этому готовы

Глава МИД Лавров заявил, что Россия будет общаться с теми государствами Евросоюза, которые к этому готовы

Российская Федерация не намерена ждать, пока Евросоюз изменит свои вкусы, а планирует общаться с теми странами из этого европейского объединения, которые к этому готовы. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью