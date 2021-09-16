Аркадий Новиков проиграл суд о возврате долгов партнерам

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16 сентября 2021, 13:43 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Несмотря на то, что Москва, Санкт-Петербург и регионы постепенно снимают карантинные ограничения на работу заведений общепита, ресторанная осень в этом сезоне обещает быть жаркой. На днях самый известный российский ресторатор Аркадий Новиков проиграл суд партнерам по поводу выплаты крупного долга. Как сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», 8 сентября Мосгорсуд вынес определение, по которому ООО «Донатс кафе» и Аркадий Новиков, выступающие ответчиками по делу, должны выплатить $8,8 млн в пользу Александра Сысоева и Владимира Мухина.

Решение суда касается инвесторов самой крупной монобрендовой сети заведений в ресторанной империи Аркадия Новикова. «Донаст кафе» принадлежит франшиза популярной сети американских кофеен Krispy Kreme (продает кофе и пончики). Компания управляет 30 заведениями сети в Москве и Подмосковье – это почти треть всех ресторанов, объединенных под куполом Novikov Group.

В 2013 Сысоев и Мухин выдали кредит на развитие проекта, которым управляла Аркадий Новиков (ему принадлежит 60% «Донатс кафе»). Интересно, что на такой схеме организации бизнеса настаивал сам Новиков, который, как правило, не вкладывает собственные средства в новые начинания, предпочитая выступать в проектах в качестве управляющего партнера.

Страховкой для инвесторов выступало личное поручительство именитого ресторатора по долгу, оформленное документально. Заем был предоставлен под процент, но впоследствии по договоренности партнеров начисление процентов было прекращено, а срок возврата долга продлен. Тогда еще партнеры верили в успех бизнес-проекта и шли на уступки. Но за семь лет работы сети пончиковых партнеры Аркадия Новикова и кредиторы проекта не получили никакой прибыли. А потребовав возврата долгов, получили отказ и вынуждены были обратиться в суд.

Репутация Новикова под угрозой

Как сообщает «Регнум», ранее суды первой инстанции уже признали правоту истцов в части требований по долгу непосредственно у «Донатс кафе». После чего главным предметом спора стали личные гарантии Аркадия Новикова. До сих пор защита Новикова отрицала и факт поручительства, и саму сделку с финансированием «Донатс кафе», однако суд счел аргументы неубедительными. Дело в том, что на протяжении всех восьми лет бухгалтерия компании отражала полученные от партнеров средства именно как заем, что прямо подтверждено аудиторскими проверками – пишет «Незыгарь».

Решение Мосгорсуда вступило в силу, что позволит истцам в ближайшее время обратить взыскание по долгам на активы Аркадия Новикова. Это послужит не только и не столько финансовым ударом по ресторанной империи последнего, сколько ударом репутационным. Новиков открыл большинство своих ресторанов вместе с партнерами, некоторые из которых – статусные и влиятельные люди. Так, согласно открытым данным бизнес-партнером Новикова является Александр Удодов – бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина. Они совместно владеют компанией «Николия», управляющей несколькими ресторанами.

В последнее время у Новикова вообще не складываются отношения с партнерами. Осенью 2020 года ресторатор вынужден был закрыть три культовых заведения на Кузнецком мосту в Москве – Vogue Café, Mr. Lee и бар «Камчатка». Как говорят, заведения были закрыты из-за того, что Новикову не удалось договориться с владельцами помещений. Та же история постигла сеть закусочных Prime. Аркадий Новиков не сумел договориться о продолжении сотрудничества с миллиардером и рантье Александром Клячиным.

Но все упомянутые неурядицы меркнут на фоне судебных разбирательств вокруг долгов «Донатс кафе», поскольку в данном случае речь идет о невозврате денег партнерам. А значит – под угрозой репутация самого известного ресторатора. «Решение Мосгорсуда стало полнейшей неожиданностью для ресторатора, который рассчитывал максимально оттянуть судебные разбирательства, а при благоприятном для себя исходе – и вовсе избежать выплаты долга» - пишет «Незыгарь». Так или иначе, решение Мосгорсуда ставит на этих планах крест.

Бесполезный админресурс

Последней возможностью для Новикова изменить ход событий в свою пользу остается подача кассационной жалобы. Юрист Сергей Никитский считает такой ход вполне вероятным, но, отмечает, что исходя из судебных материалов предыдущих заседаний суда, развернуть дело о долгах на сто восемьдесят градусов, скорее всего, не удастся. Либо же для этого придется максимально использовать административный ресурс, недостатка в котором Аркадий Новиков, к слову, не испытывает. «Не является секретом его (Новикова – ред.) давняя дружба с премьер-министром Михаилом Мишустиным и другими мира сего» - отмечет Никитский. Но дружба дружбой, а репутация важнее.

Дело в том, что прецедент вмешательства госорганов в судебный процесс вокруг Krispy Kreme уже имел место. И он был крайне неудачным. «В конце 2020 года, когда сторона Новикова попыталась привлечь к процессу Агентство страхования вкладов в качестве третьей стороны (якобы полученные «Донатс кафе» деньги принадлежали обанкротившему Банку развития технологий, к которому когда-то имели отношения партнеры Новикова – ред.), вскрылась фальсификация со стороны аккредитованной сотрудницы АСВ – напоминает «Незыгарь». После официального обращения одного из истцов в ФСБ, сотрудница Агентства лишилась аккредитации, была уволена, а само АСВ поспешно вышло из судебного процесса.

Этот кейс свидетельствует о повышенных рисках для госорганов от возможного участия в коммерческих спорах вокруг Krispy Kreme. В интервью Аркадия Новикова ТАСС есть занятная цитата на этот счет. «Сказать, чем еще интересен Мишустин? – отвечает Новиков на вопрос журналиста. – Никогда не делает поблажек друзьям. Мне кажется, с нами он даже жестче, чем с остальными. Знаю еще несколько человек, с кем он дружит. Ни с одним не сюсюкался. И меня предупреждал: если что-нибудь сделаешь в бизнесе не так, пойдешь первый. Серьезно говорил, без шуток».

В данном контексте развязка истории с невыплатой долгов партнерам может стать для Аркадия Новикова опасным прецедентом, когда высокопоставленные друзья ресторатора могут счесть, что он «сделал в бизнесе что-то не так». В том случае дружба с Новиковым станет токсичным активом, а сам он останется один на один со своими обязательствами перед партнерами.

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