Челябинские риэлторы прогнозируют падение цен на квартиры
15 сентября 2021, 19:25 Анна Семенова
В сентябре спрос на недвижимость снизился на 7,5%.
Обычно в начале осени жилье скупается бешеными темпами: в большие города приезжают студенты, на заработки стекаются приезжие. Однако в сентябре 2021-го в Челябинске сложилась не совсем типичная ситуация.
Южноуральцы предпочитают не вкладываться в недострои, спросом пользуются лишь готовые квартиры. Интересоваться покупкой недвижимости в первом осеннем месяце стали меньше на 7,5%.
Как сообщает сайт Полит74, челябинские риэлторы прогнозируют падение цен по аналогии с Москвой, где высокий спрос остался сейчас только на дешевое жилье, а на рынке среднего и высшего сегмента – застой.
Кстати, за год цены на квартиры в Челябинске за год увеличились на 10% и это один из самых низких показателей среди 16 городов-миллионников России.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.