Челябинские риэлторы прогнозируют падение цен на квартиры

Аргументы Недели → Экономика

15 сентября 2021, 19:25 Анна Семенова

Челябинцы предпочитают брать готовые квартиры. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской панорамы

В сентябре спрос на недвижимость снизился на 7,5%.

Обычно в начале осени жилье скупается бешеными темпами: в большие города приезжают студенты, на заработки стекаются приезжие. Однако в сентябре 2021-го в Челябинске сложилась не совсем типичная ситуация.

Южноуральцы предпочитают не вкладываться в недострои, спросом пользуются лишь готовые квартиры. Интересоваться покупкой недвижимости в первом осеннем месяце стали меньше на 7,5%.

Как сообщает сайт Полит74, челябинские риэлторы прогнозируют падение цен по аналогии с Москвой, где высокий спрос остался сейчас только на дешевое жилье, а на рынке среднего и высшего сегмента – застой.

Кстати, за год цены на квартиры в Челябинске за год увеличились на 10% и это один из самых низких показателей среди 16 городов-миллионников России.

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