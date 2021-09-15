Аргументы Недели Экономика 13+

Цена на газ в Европе достигла 900 долларов за тысячу кубометров, поднявшись более чем на 17%

, 12:38

Цена на газ в Европе достигла 900 долларов за тысячу кубометров, поднявшись более чем на 17%
фото: pixabay.com

Цены на газ в Европе стремительно растут с каждым днём. За среду на торгах стоимость газа повысилась более чем на 17%. По данных торгов ICE Futures, цена на газ в Европе побила очередной рекорд, впервые в истории достигнув отметки 950 долларов за тысячу кубометров.

Днём ранее цена газа на торгах преодолела отметку в 800 долларов за тысячу кубометров и достигла 810,32 долларов за тысячу кубометров.

Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF к 11:34 мск перевалила за отметку в 900 долларов, а к 12:03 достигла 943 долларов. Около полудня, газ торговался по 950 долларов за тысячу кубометров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Климкин: Украина окажется «в российском полуокружении» в случае «поглощения» Москвой Белоруссии

Климкин: Украина окажется «в российском полуокружении» в случае «поглощения» Москвой Белоруссии

Украина окажется «в российском полуокружении» в случае «поглощения» Москвой Белоруссии. С соответствующим предупреждением в разговоре со СМИ выступил Павел Климкин, бывший руководитель украинского МИД.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Происшествия

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

В мире

Происшествия

В мире

Здоровье

Политика

Экономика

Общество

Здоровье

Политика

Политика

Общество

В мире