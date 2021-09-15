Цена на газ в Европе достигла 900 долларов за тысячу кубометров, поднявшись более чем на 17%
15 сентября 2021, 12:38
Цены на газ в Европе стремительно растут с каждым днём. За среду на торгах стоимость газа повысилась более чем на 17%. По данных торгов ICE Futures, цена на газ в Европе побила очередной рекорд, впервые в истории достигнув отметки 950 долларов за тысячу кубометров.
Днём ранее цена газа на торгах преодолела отметку в 800 долларов за тысячу кубометров и достигла 810,32 долларов за тысячу кубометров.
Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF к 11:34 мск перевалила за отметку в 900 долларов, а к 12:03 достигла 943 долларов. Около полудня, газ торговался по 950 долларов за тысячу кубометров.
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