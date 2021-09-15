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В Челябинской области запущен «Экспортный форсаж»

, 07:52

В Челябинской области запущен «Экспортный форсаж»
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Региональным компаниям помогут за год выйти на мировой рынок.

На Южном Урале стартовала первая программа акселерации «Экспортный форсаж». Благодаря усиленным мерам государственной поддержки и полному сопровождению, компании-участники проекта смогут заключить контракты на мировом рынке в течение 12 месяцев.

К программе смогут подключиться 15 малых и средних экспортно ориентированных предприятий региона. Сейчас проходит стадия отбора. Участники должны соответствовать ряду требований: относиться к субъекту категории малого и среднего предпринимательства, вести деятельность не менее 3 лет, иметь товарооборот от 50 миллионов до 2 миллиардов рублей. Условия «Экспортного форсажа» просты: все расходы несет организатор — Центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области, для компаний участие бесплатно.

Программа акселератора включает в себя 6 образовательных модулей и сопровождение опытных наставников на всех этапах.

Добавим, что Центр поддержки экспорта оказывает региональным компаниям и ряд других безвозмездных услуг, таких как обучение, продвижение на маркетплейсах, участие в выставках, поиск иностранных партнеров, сопровождение экспортных сделок. Работа центра осуществляется в рамках двух национальных проектов: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

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