В Челябинской области запущен «Экспортный форсаж»

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15 сентября 2021, 07:52 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Региональным компаниям помогут за год выйти на мировой рынок.

На Южном Урале стартовала первая программа акселерации «Экспортный форсаж». Благодаря усиленным мерам государственной поддержки и полному сопровождению, компании-участники проекта смогут заключить контракты на мировом рынке в течение 12 месяцев.

К программе смогут подключиться 15 малых и средних экспортно ориентированных предприятий региона. Сейчас проходит стадия отбора. Участники должны соответствовать ряду требований: относиться к субъекту категории малого и среднего предпринимательства, вести деятельность не менее 3 лет, иметь товарооборот от 50 миллионов до 2 миллиардов рублей. Условия «Экспортного форсажа» просты: все расходы несет организатор — Центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области, для компаний участие бесплатно.

Программа акселератора включает в себя 6 образовательных модулей и сопровождение опытных наставников на всех этапах.

Добавим, что Центр поддержки экспорта оказывает региональным компаниям и ряд других безвозмездных услуг, таких как обучение, продвижение на маркетплейсах, участие в выставках, поиск иностранных партнеров, сопровождение экспортных сделок. Работа центра осуществляется в рамках двух национальных проектов: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

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