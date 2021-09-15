В Челябинской области больше всех зарабатывают госслужащие и строители

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15 сентября 2021, 07:06 Анна Семенова

Строители сегодня зарабатывают больше остальных. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Аналитики сервиса hh.ru предоставили данные за август 2021-го.

20 тысяч вакансий августа было отсмотрено специалистами сервиса по поиску работы и работников. Сегодня средняя зарплата по региону составляет 41,7 тысяч рублей, по Челябинску – 43,5 тысяч рублей.

В первую пятерку самых высокооплачиваемых профессий в Челябинской области вошли: «Госслужба и НКО» и «Высший менеджмент» (здесь платят в среднем 52,2 тысячи в месяц), «Добыча сырья» (средний доход в месяц – 51,4 тысячи рублей), «Строительство и недвижимость» (можно получать около 50 тысяч рублей) и «Автобизнес» (средняя зарплата - 49 тыс. рублей).

Зарплата ниже среднего - у работников сферы образования и науки, люди этих профессий получают 33,2 тысячи рублей в месяц. Также не слишком высокие заработки у бухгалтеров (в среднем 35,7 тысяч в месяц) и сотрудников туристических фирм, гостиниц и ресторанов (36 тысяч в месяц).

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