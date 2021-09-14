В Челябинской области самые дешевые масло, куры и сахар в стране

Стоимость минимального набора продуктов в нашем регионе оказалась ниже средней.
Интересные цифры предоставили специалисты экономического блока правительства Челябинской области. Оказывается, купить минимальный набор продуктов у нас можно дешевле, чем в среднем по стране (и даже в среднем по УрФО!). В августе даже наблюдалось снижение цен на 6,5% по сравнению с июлем, общая сумма чека для челябинца составила 4 762,5 руб. Для сравнения, в России продуктовая корзина в августе стоила в среднем 4 870,2 руб., в УрФО - 5 064,5 руб.
Вот какие продукты вырвались в лидеры по дешевизне в Челябинской области (на начало сентября):
- сахар-песок - 49,4 руб., (по стране 51,6 рублей, по УрФО - 52,2 руб.),
- масло подсолнечное – 124,8 руб. (132,6 руб. по стране и 130,2 руб. по УрФО).
- мясо птицы - 167,7 руб. (168,4 руб. по стране и 174,8 руб. по УрФО),
- говядина – 390,8 руб. (394 руб. по стране и 405,3 руб. по УрФО),
- хлеб и булочки из пшеничной муки – 56,7 руб. (58,4 руб. по стране и 59,6 руб. по УрФО),
- лук репчатый – 31,9 руб. (33,4 ру. по стране и 35,7 руб. по УрФО),
- капуста свежая белокочанная – 34,9 руб. (41,7 руб. по стране и 37,2 руб. по УрФО),
- морковь – 42,8 руб. (49,5 руб. по стране и 50,7 руб. по УрФО),
- картофель – 33,6 руб. (37,6 руб. по стране и 35,8 руб. по УрФО).
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