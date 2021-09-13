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Эксперт Фратцшер упрекнул Германию за то, что она недооценивает экономические риски пандемии COVID-19

, 21:56 Источник: Красная Весна

Эксперт Фратцшер упрекнул Германию за то, что она недооценивает экономические риски пандемии COVID-19
pixabay.com

Марсель Фратцшер, являющийся президентом Немецкого института экономических исследований, упрекнул Германию в недооценке экономических рисков непрекращающейся пандемии COVID-19. Он отметил, что “мы слишком часто видим ситуацию через розовые очки”.

По словам эксперта, например, если в КНР из-за коронавируса придется закрыть всего один порт, то существенно пострадает немецкая экономика. Дело в том, что это приведет к разрыву цепочек поставок.

Отмечается, что в Германии компании все еще сталкиваются с проблемами в плане доставок важных материалов. По мнению Фратцшера, если корпорации вдруг обанкротятся, ФРГ все же сможет “пережить тот или иной неприятный сюрприз”.

Эксперт подчеркнул, что бизнес-модели ряда компаний сегодня не работают, поскольку экономическая ситуация претерпела кардинальные изменения. Он добавил, что последствия кризиса пандемии проявятся в ближайшие пару лет.

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