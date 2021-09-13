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Генсекретарь ООН Гутерриш заявил о необходимости недопущения полного экономического коллапса Афганистана

, 19:59 Источник: ТАСС

Генсекретарь ООН Гутерриш заявил о необходимости недопущения полного экономического коллапса Афганистана
Антониу Гутерриш, фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество не позволить случиться полному экономическому коллапсу Афганистана. Об этом он заявил в ходе донорской конференции, посвященной этой стране.

Гутерриш назвал это серьезной угрозой, подчеркнув, что в настоящее время очень ограниченными являются возможности получить наличные. По его словам, секретариат ООН не будет вовлечен в вопрос снятия ограничений с “Талибана” (запрещенная в РФ террористическая организация). Гутерриш добавил, что этим вопросом должны заниматься страны-члены Совета Безопасности ООН.

Отметим, что после прихода к власти в Афганистане талибов в стране не наблюдается деловая активность. Большинство сторонников радикального движения оказались в террористических списках ООН.

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