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Экономист Скаршевский объяснил, с какими последствиями столкнется Украина из-за отказа от российского газа

, 16:59 Источник: Народные Новости

Экономист Скаршевский объяснил, с какими последствиями столкнется Украина из-за отказа от российского газа
pixabay.com

Украина сможет своими силами обеспечить свою территорию газом, однако для этого местным властям следует распорядиться о закрытии в стране практически всех предприятий. Такого мнения придерживается российский экономист Виктор Скаршевский.

Он отметил, что в таком случае Киеву придется также сократить численность населения Украины. При этом, по мнению эксперта, существуют более неблагоприятные условия.

Скаршевский подчеркнул, что заявления украинского руководства говорят о планах уничтожить всю промышленность своей страны для меньшего потребления голубого топлива. “И так же, наверное, планируется, что еще больше украинцев уедет за границу на заработки”, - сказал он. Эксперт назвал главной ошибкой Киева надежды на помощь со стороны Вашингтона.

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