Из России удвоился отток капиталов

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13 сентября 2021, 13:05

По данным Центробанка, отток капиталов из РФ за первые восемь месяцев текущего года составил 51 миллиард долларов. Это в два раза больше показателя 2019 года. Аналитики считают, что увеличение процентной ставки привлечёт внимание вкладчиков к российской валюте. К концу года финансисты ожидают укрепления рубля.



Отток капитала наблюдается уже не первый год. Россияне предпочитают вкладывать деньги в иностранные активы. Компании также пытаются хранить сбережения на зарубежных счетах. В ЦБ сообщили об укреплении позиций рубля в августе. По отношению к американской валюте он «подрос» на 0,4%. Аналитик компании «Финам» Анна Зайцева считает, что повышение ключевой ставки ЦБ положительно скажется на положении рубля. Нерезиденты станут активнее покупать российскую валюту, благодаря чему курс доллара будет держаться на уровне 72 рублей. Если бы власти не наполняли резервы американской валютой, доллар стоил бы ещё меньше. При этом важно, чтобы инфляция не росла, а экономика показывала рост.



В пользу ослабления рубля может сыграть обязанность российских компаний к концу года погасить внешний долг в 12 млрд долларов. Спрос на валюту заметно возрастёт, что может обнулить весь эффект от повышения ставки ЦБ.





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