Эксперт Юшков: Когда на Украине говорят о покупке дорогого газа, речь идет о «цене обеспечения их политического пиара»

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12 сентября 2021, 11:27

Danil Shamkin/Global Look Press

Игорь Юшков, являющийся экспертом Финансового университета при правительстве России, высказался о словах главы “Нафтогаза” Юрия Витренко о том, что Украине приходится закупать голубое топливо “по очень высокой цене”.

По словам эксперта, Украина всегда получала газ из России, такая же ситуация наблюдается и сегодня. Он отметил, что с 2015 года Киев перестал закупать его у компании “Газпром”, “а физически точно так же российский газ заходит на территорию Украины и там остаётся, просто происходит взаимозачет”.

Дело в том, что компании Европы приобретают голубое топливо у “Газпрома”, после чего реализовывают его украинской стороне. Юшков подчеркнул, что заявление главы “Нафтогаза” об “энергетической безопасности” - это оправдание тому, что Киев, имея возможность приобретать газ подешевле, получает его по более высокой цене, пишет RT.

“В реальности это цена обеспечения их политического пиара...Это всё цинизм, когда наживаются на обычных потребителях под политическими лозунгами”, - добавил эксперт.

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