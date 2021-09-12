В 2021 году поставки вина из Греции в Россию будут рекордными

В текущем году поставки вина из Греции в Российскую Федерацию станут рекордными. Этой информацией поделился член Союза виноделов Пелопоннеса Георгий Канакис.
Он подчеркнул, что в последние годы в РФ стали реализовывать больше вин из Греции, которые востребованы среди россиян. По его словам, в настоящее время в России происходят некоторые изменения в законодательстве. Речь идет об индексации на этикетках.
Канакис отметил, что греческое вино сегодня можно купить и в российских ресторанах, и в супермаркетах. В нынешнем году, как он сказал, поставки вина на рынок России будут рекордными. “Такого объема, как мы поставим в этом году, не поставляла в целом вся Греция в Российскую Федерацию”,- добавил он.
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