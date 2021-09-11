Свободная пресса: Экономисты всего мира поражены тем, как Китай ускоряет темпы роста своей экономики

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11 сентября 2021, 22:56 Источник: Свободная пресса

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Экономисты разных стран мира удивлены тем, что в последнем летнем месяце нынешнего года Поднебесная смогла существенно увеличить объемы экспорта. По информации агентства Reuters, благодаря этому экономике Китая удалось “значительно облегчить восстановление от последствий пандемии коронавируса”.

Однако, что бы ни говорили на Западе, КНР уже давно восстановилась от пандемии COVID-19. Сейчас в этой стране наблюдается небывалый рост - за первое полугодие китайская экономика прибавила 18,3%.

Отмечается рост и остальных показателей. Так, в августе увеличился экспорт на 25,6%, если сравнивать с таким же периодом минувшего года. Все говорит о том, что экономика Поднебесной ускоряет темпы своего роста.

Что касается Российской Федерации, то, как пишет “Свободная пресса”, здесь продолжается падение ВВП. В Росстате ранее подчеркивали, что по итогам первых шести месяцев оно составило 0,8%. Однако можно сравнить с Китаем, где ВВП вырос аж на 18,3%.

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